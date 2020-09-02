Bakan Koca: Bilim Kurulu, 'seyircisiz oynansın' önerisinde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) maçların ekim ayından itibaren stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirciyle oynanması kararıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, futbolun Bilim Kurulu'nun gündeminde olduğunu söyleyerek, "Belli bir döneme kadar veya ilk yarı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur" ifadelerini kullandı.