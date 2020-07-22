Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantıları, yüz yüze yapılacak - Son Dakika

Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantıları, yüz yüze yapılacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantılarının önümüzdeki haftadan itibaren video konferansla değil yüz yüze yapılacağını söyledi.

Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantıları, yüz yüze yapılacak, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantılarının önümüzdeki haftadan itibaren video konferansla değil yüz yüze yapılacağını söyledi. Bugünkü Bilim Kurulu toplantısına ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Koca, Kurban Bayramı'na ilişkin, "Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15.00-21.00 saatleri arasında yapılan Bilim Kurulu toplantısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Toplantının yoğun bir gündemle gerçekleştiğini aktaran Bakan Koca, "Alınan kararlardan biri doğrudan kurulla ilgilidir. Bir süredir video konferans yöntemiyle yapılan görüşmeler, önümüzdeki çarşambadan itibaren, gerekli şartlar sağlanarak, yüz yüze yapılacaktır. Toplantıda, 1000'in altına inmiş olan günlük yeni hasta sayılarının tekrar artmasına neden olabilecek gelişmeler ana konu olmuştur. Vakalarda pnömoniye geçişi azaltma başarısı ele alınmış, entübe hastaların durumu değerlendirilmiştir. Salgınla mücadele sürecimizin de gözden geçirildiği toplantıda, Covid-19 kamuoyu iletişiminde değişen literatür ve dünyada veri paylaşımında kullanılan ortak dil üzerinde de durduk" ifadelerini kullandı.

'YETİNEBİLECEĞİMİZ BİR BAŞARI DEĞİL'"Bu açıklamada, mevcut duruma, toplantıda ele alınan, Covid-19 enformasyonuyla ilgili bazı sorunlara ve salgının seyrinde etkili olabilecek konulara kısaca değineceğim. Kimi bilgi ve uyarıları; 'tedbir', 'virüs', 'salgın' kelimeleriyle ister istemez yorulmaya başlamış olan halkımıza aktarma ustalığını, inceliğini gösterecek habercilerimize teşekkür ediyorum" diyen Bakan Koca, açıklamasına şöyle devam etti: "Günlük yeni hasta sayılarının tekrar 1000'in altına inmesi, salgınla mücadelede bir avantaj olduğu kadar, motivasyon gücüdür. Fakat şu an, hemen her gün, iyileşen hasta sayımız kadar yeni hastamız olmaktadır. Bu stabil durum, daha ziyade, sağlık sisteminin tehditten uzak olduğunu göstermektedir. Yetinebileceğimiz bir başarı değildir. Yeni hasta sayılarını azaltmalı, arayı açmalıyız. Pek çok ülkede hastalar, şikayet üzerine, hastaneye başvuruyla tespit edilmektedir. Bu durumda, pozitif olup, hastalığın etkilerini hissetmeyenlere tanı konma şansı olmamaktadır. Türkiye'de filyasyon uygulamasıyla, tespit edilmiş vakaların yanı sıra bunların temaslıları da taranmakta ve bunlardan bulgusu olanlara test yapılmaktadır. Bunun yanında, risk grubunda bulunanlara da test uygulanmaktadır. Günlük yeni vaka sayılarıyla test sayıları arasında ilişki kurarken bu hususular göz önünde bulundurulmalıdır."'LİGİN SON HAFTASINDAKİ GÖSTERİLER ENDİŞE VERİCİ'Koca, futbol seyircilerinin kalabalık alanlarda ortaya koyduğu görüntülerin endişe verici olduğunu belirterek, "Maçların, açık havada kurulan büyük ekranlardan tribün kalabalığına benzer kalabalıklarca izlenmesi, bulaşmayı kolaylaştırıp, hastalığın yayılma hızını artırabilir. 24, 25 ve 26 Temmuz'da yapılacak son maçlarda futbol coşkusunun salgın tehdidini unutturmayacağını umuyoruz" dedi.'KURBAN KESİMİ VE DAĞITIMINDA HİJYENE DİKKAT'

Koca, Kurban Bayramı'na ilişkin uyarılarını ise, "Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir. Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. El temizliğine dikkat edilmelidir. Bir araya gelinecekse açık hava tercih edilmelidir. Bayramda, maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla ihtiyacımız var" şeklinde aktardı.

Haber:  ANKARA,


Kurban Bayramı, Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 11:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Bilim Kurulu toplantıları, yüz yüze yapılacak - Son Dakika
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