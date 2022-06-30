Bakan Koca: Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi - Son Dakika
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Bakan Koca: Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi

30.06.2022 09:42
Bakan Koca: Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 37 yaşındaki hastada maymun çiçeği hastalığının tespit edildiğini duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 37 yaşındaki hastada maymun çiçeği hastalığının tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" ded.


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Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi - Son Dakika

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