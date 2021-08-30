Bakan Koca:  Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur? - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hastası eşini bekleyen vatandaşın videosunu paylaşırken, "Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur? Hele hayat arkadaşınsa!" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, eşi yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören vatandaşın videosunu paylaştı. Koca, yaptığı paylaşıma "Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur? Hele hayat arkadaşınsa!" notunu eklerken, videoda eşinin tedavisini beklediği anlaşılan vatandaş ise aşıya dikkat çekti. "Ben üç defa aşı oldum, hafif geçirdim" diyen vatandaş, eşinin aşı olmadığını ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.