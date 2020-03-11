Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Bir hastaya nasıl yaklaşılması gerektiğini iyi bildiğimizi düşünüyorum. - Son Dakika
Bakan Koca: "Bir hastaya nasıl yaklaşılması gerektiğini iyi bildiğimizi düşünüyorum.
6 saat önce
Bakan Koca: "Bir hastaya nasıl yaklaşılması gerektiğini iyi bildiğimizi düşünüyorum.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:36 Kaynak: İHA
Bakan Koca: "Bir hastaya nasıl yaklaşılması gerektiğini iyi bildiğimizi düşünüyorum. Bu konuda hassasiyetle yaklaşıldığını ve detay bilgilerin mahremiyet boyutuyla verilmemesi gerektiğini düşünüyorum." - ANKARA
Son Dakika Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi