Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk iki vakayla doğrudan bağlantılı 3 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirleri anlatan Sağlık Bakanı Koca, hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirildiğini, mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edilmeyeceğini bildirdi.

"Alo 184 SABİM Danışma Hattı"nın, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüldüğünü belirten Koca, 9 ülkeye daha uçuş yasağı konulduğunu aktardı.

"Vatandaşımız sakin olsun"

Türkiye'deki yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 5 olduğunu açıklayan Koca, "İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı." bilgisini paylaştı.

Tanı konulan 5 kişiden 2'sinin solunum sıkıntısı bulunduğunu ifade eden Koca, "Vatandaşımız sakin olsun, asla tedirgin olmasın. Vatandaşımızla birlikte bu süreci kolay atlatırız." dedi.

"Cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelendi"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise cezaevleri ve adliyelerde alınması kararlaştırılan tedbirleri şöyle anlattı:

"Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir. İş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılması kararlaştırılmıştır. Hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması, tedavileri yapıldıktan sonra alınmaları kararlaştırıldı. Duruşma ve diğer adli işlemlerden ivedi özelliği bulunmayanların ertelenmesi hususunun yargı mensuplarının takdirine bırakılması önerildi. Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odalarının kullanılması iki hafta süreyle ertelenmiştir."

Ceza infaz kurumları arasındaki nakillerin de iki hafta süreyle ertelendiğini bildiren Gül, cezaevlerindeki tüm personelin, kuruma gelenlerin ateşlerinin ölçüleceğini kaydetti.