Bakan Koca: "Bir şehirde vaka görüldü o şehri karantinaya alalım, böyle bir şey yok" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Bir şehirde vaka görüldü o şehri karantinaya alalım, böyle bir şey yok' - Son Dakika

Bakan Koca: "Bir şehirde vaka görüldü o şehri karantinaya alalım, böyle bir şey yok"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk iki vakayla doğrudan bağlantılı 3 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk iki vakayla doğrudan bağlantılı 3 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirleri anlatan Sağlık Bakanı Koca, hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirildiğini, mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edilmeyeceğini bildirdi.

"Alo 184 SABİM Danışma Hattı"nın, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüldüğünü belirten Koca, 9 ülkeye daha uçuş yasağı konulduğunu aktardı.

"Vatandaşımız sakin olsun"

Türkiye'deki yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 5 olduğunu açıklayan Koca, "İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı." bilgisini paylaştı.

Tanı konulan 5 kişiden 2'sinin solunum sıkıntısı bulunduğunu ifade eden Koca, "Vatandaşımız sakin olsun, asla tedirgin olmasın. Vatandaşımızla birlikte bu süreci kolay atlatırız." dedi.

"Cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelendi"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise cezaevleri ve adliyelerde alınması kararlaştırılan tedbirleri şöyle anlattı:

"Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir. İş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılması kararlaştırılmıştır. Hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması, tedavileri yapıldıktan sonra alınmaları kararlaştırıldı. Duruşma ve diğer adli işlemlerden ivedi özelliği bulunmayanların ertelenmesi hususunun yargı mensuplarının takdirine bırakılması önerildi. Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odalarının kullanılması iki hafta süreyle ertelenmiştir."

Ceza infaz kurumları arasındaki nakillerin de iki hafta süreyle ertelendiğini bildiren Gül, cezaevlerindeki tüm personelin, kuruma gelenlerin ateşlerinin ölçüleceğini kaydetti.

Bakan Koca: Bir şehirde vaka görüldü o şehri karantinaya alalım, böyle bir şey yok

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı

Son Dakika Haberleri
02:30 AK Partili Metin Yavuz; "Güçlü bir geleceğe ancak sağlıklı bireylerden oluşan toplumlar ulaşabilir"
02:27 Antalya'da Cuma namazında camiler doldu taştı
02:21 Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı
02:16 - Libya'da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 2 yaralı
02:14 İlkokul öğrencilerinden askerlere duygulandıran mektup

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 02:34:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca: "Bir şehirde vaka görüldü o şehri karantinaya alalım, böyle bir şey yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]