Bakan Koca: "Birkaç vaka salgın değildir, bu durum virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca: 'Birkaç vaka salgın değildir, bu durum virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına... - Son Dakika

Bakan Koca: "Birkaç vaka salgın değildir, bu durum virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına...

6 saat önce

Bakan Koca: "Birkaç vaka salgın değildir, bu durum virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir" "Yeni Corona Virüs ve diğer virüslere karşı antibiyotikler etkili değildir" "Sorunu siyasal dille ele almadık, bilimsel yöntemle ilerledik" ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve...

Bakan Koca: "Birkaç vaka salgın değildir, bu durum virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir"

"Yeni Corona Virüs ve diğer virüslere karşı antibiyotikler etkili değildir"

"Sorunu siyasal dille ele almadık, bilimsel yöntemle ilerledik"


ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, heyetleriyle birlikte önce ayrı bir toplantı yaptı sonra da Bilim Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca: Birkaç vaka salgın değildir, bu durum virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına...

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:08 Kaynak: İHA
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