Bakan Koca:  Biz, en iyiler arasındayız - Son Dakika

Bakan Koca:  Biz, en iyiler arasındayız

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, salgının sıfır noktası Vuhan'ın unutulduğunu belirterek, "Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler var. Biz, en iyiler arasındayız" dedi.

Bakan Koca:  Biz, en iyiler arasındayız, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, salgının sıfır noktası Vuhan'ın unutulduğunu belirterek, "Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler var. Biz, en iyiler arasındayız" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının sıfır noktası Wuhan unutuldu. Tüm dünya, salgının merkeziymiş gibi mücadele etmek zorunda. Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler var. Biz, en iyiler arasındayız. Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim. Yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.


Fahrettin Koca, Wuhan, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 22:30

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca:  Biz, en iyiler arasındayız - Son Dakika
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