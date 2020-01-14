Bakan Koca: Bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca: Bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil - Son Dakika

Bakan Koca: Bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bizim ilaç takip sistemimiz var. İlaç takip sistemi üretimden hastaya kadar takip eden bir sistem. Burada bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil" dedi.

Bakan Koca: Bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bizim ilaç takip sistemimiz var. İlaç takip sistemi üretimden hastaya kadar takip eden bir sistem. Burada bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil" dedi.

Bakan Koca, AK Parti grup toplantısına katılmak üzere geldiği Meclis'te basın mensuplarına anestezi ilacı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bloklanan anestezi ilaçlarının hastaya kullanılmasının söz konusu olmadığını kaydeden Bakan Koca, "Anestesi ilacının bazı serileri ile ilgili ilaç kurumumuz 2 hafta önce bir duyuru yaptı. 9 Ocak'ta ise İl Sağlık Müdürlüğümüz bazı serilerinin kullanılmaması yönünde bir duyurusu oldu. Bizim ilaç takip sistemimiz var. İlaç takip sistemi üretimden hastaya kadar tüm süreci takip eden bir sistem. Burada bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil" dedi.

Bakan Koca, bu anlamda vatandaşların kaygılanmasını gerektiren bir durum olmadığını kaydederek, "Bu konu ile ilgili ayrıca incelemelerimiz devam ediyor. Kaygılanacak bir durum ve sorun yok" değerlendirmesinde bulundu.


fahrettin koca, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Sağlık Bakanı Koca, anestezi ilaçlarına ilişkin korkutan iddialara açıklık getirdi FETÖ firarisi Hakan Şükür, Uber şoförlüğü yapıyor TOKİ'den krediyle ev almak caiz mi? Diyanet'ten merak edilen soruya yanıt geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 19:28:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca: Bloklanan ilaçların hastaya kullanılması mümkün değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]