Bakan Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı

21.07.2022 12:38
Bakan Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'nun Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştığını, şu ana dek can kaybı olmadığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bolu'da içme suyu faciası: Çok sayıda vatandaş hastaneye kaldırılırken 14 kişi de yoğun bakıma alındı Bolu'da içme suyu faciası: Çok sayıda vatandaş hastaneye kaldırılırken 14 kişi de yoğun bakıma alındı Bakan Koca, Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısının 98'e ulaştığını duyurdu Bakan Koca, Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısının 98'e ulaştığını duyurdu
Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Twitter, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:25 Türkiye'yi sarsan olay! Uçaktaki yolculara verilen yemekte yılan ve salyangoz mu çıktı?
12:17 Şahan Gökbakar fikri verdi! Siyasetçiler Oğuzhan Uğur'a konuk olmak için teklif yağdırdı
12:15 Dünyaca ünlü boksör ölecek mi? Mike Tyson'ın sözleri sevenlerini endişelendirdi
12:07 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın kediciğinden paylaşım: Seni çok seviyorum, çok özledim
12:01 Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği katliamın ardından paylaşımda bulunan DEVA Partisi lideri Ali Babacan tepki çekti
11:57 Galatasaray Portekizli yıldızın peşinde! Sarı kırmızılılar Benfica'nın kanat oyuncusuyla ilgileniyor
11:56 "Kendimi limit koyarak oynuyorum" diyen Aleyna Tilki'den olay yaratacak 'kumar' açıklaması
11:45 Munzur festivali'ne yasak geldi, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu tepki gösterdi: Şehre girişte kuyruk oluştu
11:33 Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı
11:32 Süper Mario'dan alınan görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 12:38:33. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement