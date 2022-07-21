Bakan Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı (2) - Son Dakika
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Bakan Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı (2)

21.07.2022 13:03
Bakan Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı (2)

SU DEPOSUNUN BORULARI DEĞİŞTİRİLİYORBolu'ya bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın son gününde çoğunluğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü.

SU DEPOSUNUN BORULARI DEĞİŞTİRİLİYOR

Bolu'ya bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın son gününde çoğunluğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği belirlendi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu tespit edildi. Bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği de başladı. 98 kişi etkilenirken, durumu ağırlaşanlar başka şehirlerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ekipleri de çocukların içtiği su ile yediği yiyeceklerden numune aldı. Sağlık Bakanlığı'ndan özel bir ekip de zehirlenmenin nedenini belirlenmesi için Bolu'ya gelerek inceleme başlattı.  Bu arada köye içme suyunu sağlayan depo ise boşaltılarak dezenfekte edildi. İlaçlı dezenfekte işleminin ardından suların kaynatılıp, kullanılması yönünde uyarı yapıldı. Ayrıca su deposunu besleyen kaynaklardan da numuneler alındı. Su deposunun boru sistemlerinin değiştirilmesi için de çalışmalar başladı. Kuyudan su çeken pompanın bulunduğu alandaki borular da değiştirildi. Eski boruların pas içinde olduğu görüldü. Köye tedbir amaçlı su verilmezken, vatandaşların su ihtiyaçları da hazır sular ve dışarıdan getirilen sularla karşılanıyor.Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Bolu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98'e ulaştı (2) - Son Dakika
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