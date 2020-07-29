Bakan Koca: "Bu bayramda merhamet ve iyiliğin ikinci anlamı kendimizi ve toplumu korumaktır"
Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bilim Kurulu Toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
(1)
Sağlık Bakanı Koca: "Kurban Bayramı hep birlikte vereceğimiz bir sınav. Hayatımızda el öpmediğimiz, sarılmadığımız ikinci bayram olarak yer alacak."
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:33
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Bu bayramda merhamet ve iyiliğin ikinci anlamı kendimizi ve toplumu korumaktır' - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü YKS'den kötü sonuç alan genç kızın intihar etti Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın Yola çıkacaklar dikkat! TEM Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu artıyor Hamaney'in danışmanı Laricani, ikinci kez koronavirüse yakalandı İstanbul Sözleşmesi raporu Erdoğan'a sunuldu! İki farklı görüş var, karar Ağustos'ta verilecek Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu