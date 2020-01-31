Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı. - Son Dakika
Bakan Koca: "Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı.
6 saat önce
Bakan Koca: "Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:22 Kaynak: AA
Bakan Koca: "Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı. Koronavirüs tanısı alan kimse olmadı."
Son Dakika Ölümcül koronavirüs hızla yayılıyor! İsveç'e de sıçradı Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, koronavirüsten korunmak için maske taktı Çin'den korkutan koronavirüs açıklaması: İyileşen kişiler tekrar hastanabilir Çin'de uzmanlar, koronavirüsünü 15 dakikada tespit edebilecek test geliştirdi