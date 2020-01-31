Bakan Koca: "Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı. - Son Dakika

Bakan Koca: "Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı.

6 saat önce

Bakan Koca: "Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı. Koronavirüs tanısı alan kimse olmadı."

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:22 Kaynak: AA
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