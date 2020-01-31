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Bakan Koca: "Bu dönemde Çin'den gelen toplam 11 bin kişi kameralardan tarandı.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgını için önlem alınan İstanbul Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:28 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgını için önlem alınan İstanbul Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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