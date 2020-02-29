Bakan Koca: "Bu gece yarısından itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Bu gece yarısından itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında... - Son Dakika

Bakan Koca: "Bu gece yarısından itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında...

6 saat önce

Bakan Koca: "Bu gece yarısından itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Bu gece yarısından itibaren Türkiye- İtalya, Türkiye- Güney Kore, Türkiye- Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur."

Güney Kore, Türkiye, İtalya, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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