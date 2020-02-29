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Bakan Koca: "Bu gece yarısından itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında...
6 saat önce
Bakan Koca: "Bu gece yarısından itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:44 Kaynak: AA
Bakan Koca: "Bu gece yarısından itibaren Türkiye- İtalya, Türkiye- Güney Kore, Türkiye- Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur."
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