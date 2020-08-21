Bakan Koca: Bu gelişme, salgına karşı da motivasyon olacak - Son Dakika

Bakan Koca: Bu gelişme, salgına karşı da motivasyon olacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasına ilişkin, "Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak" dedi.

Bakan Koca: Bu gelişme, salgına karşı da motivasyon olacak, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasına ilişkin, "Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak" dedi.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, 'Millete Sesleniş' konuşmasında, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesini verdi. Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Fahrettin Koca, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 17:32

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Bu gelişme, salgına karşı da motivasyon olacak - Son Dakika
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