Bakan Koca: "Bu güne kadar grip vakaları içerisinde şüpheli olup koronavirüs tanısı alan hiçbir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Bu güne kadar grip vakaları içerisinde şüpheli olup koronavirüs tanısı alan hiçbir... - Son Dakika

Bakan Koca: "Bu güne kadar grip vakaları içerisinde şüpheli olup koronavirüs tanısı alan hiçbir...

6 saat önce

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Bakan Koca: Bu güne kadar grip vakaları içerisinde şüpheli olup koronavirüs tanısı alan hiçbir...

Şehir Hastanesi, fahrettin koca, Fethi Sekin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:43 Kaynak: AA
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