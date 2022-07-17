Bakan Koca: Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Koca: Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz

17.07.2022 00:15
Bakan Koca: Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Doktoruma Saygı' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Tıp doktorları olarak, hastalarımızın sağlığını daima baş görevimiz bileceğimize yeminli olduğumuz gibi, birbirimizi kardeş bileceğimize de yeminliyiz. Hekimleri kardeşim bilerek söylüyorum. Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz. Yılgın olmayın, yanımızda olun" ifadelerini kaydetti.


YORUMLAR
500
Bakan Koca: 'Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz' Bakan Koca: 'Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz' Bakan Koca: 'Güvenlik Görevlilerimizin Başında Bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, Sağlık Çalışanları Adına Halkımızca Memnuniyetle Karşılanıyor' Bakan Koca: 'Güvenlik Görevlilerimizin Başında Bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, Sağlık Çalışanları Adına Halkımızca Memnuniyetle Karşılanıyor'
Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:47 İngiltere'nin Türkiye'ye göçmen gönderme planıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Erdoğan bunu yapamaz
23:42 Trafikte kendisine vuran adama "bel kündesi" tekniğiyle karşılık veren güreşçi serbest bırakıldı
23:13 Vatandaş, otoyola düşen Türk bayrağını yerden alabilmek için canını tehlikeye attı
22:56 Adana'da apartman inşaatında göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti
22:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa lideri Macron görüştü! İstanbul'da Koordinasyon Merkezi kurulması ele alındı
22:07 "Gerekirse simit yenecek" çıkışıyla günlerce konuşulan Hülya Avşar, tatil mekanları hakkında konuştu: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş
21:42 Alkollü araç kullanan kaymakam, 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmuştu! 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklandı
21:21 Robert Lewandowski, Katalan ekibiyle anlaştı! 50 milyon euro ödeme yapılacak
20:59 Camide çalışan kişinin iki çocuğu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı!
20:32 Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın herkesin içinde nafaka yüzünden tartıştığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 00:21:18. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Koca: Bu mesleğin saygınlığını yükselteceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement