Bakan Koca: "Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık"
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya saat 15.37'de, Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık" dedi.
Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya saat 15.37'de, Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık. Hatice Güzeloğlu'nun 2. doz Biontech aşısını hemşire Sevda Sevim Dürüs, Dr. Gülden Ersöz gözetiminde yaptı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Sağlık › Bakan Koca: 'Bugün 1 Milyonuncu doz aşıya Mersin Üniversitesi Hastanesinde ulaştık' - Son Dakika