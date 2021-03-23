Bakan Koca: "Bugün 26 bin 182 yeni vaka tespit ettik, yine bugün 138 can kaybımız var" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dikkat etmeliyiz. Bugün 26 bin 182 yeni vaka tespit ettik. Yine bugün 138 can kaybımız var" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü açıklanan korona virüs verilerine dikkat çekerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Koca tedbir uyarısında bulunarak, "Dikkat etmeliyiz. Bugün 26 bin 182 yeni vaka tespit ettik. Yine bugün 138 can kaybımız var. Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)