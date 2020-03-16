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Bakan Koca: "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu."
6 saat önce
Bakan Koca: "Bugün 29 yeni tanı kondu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:57 Kaynak: İHA
Bakan Koca: "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu." - ANKARA
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