Bakan Koca: "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu." - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Koca: 'Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu.' - Son Dakika

Bakan Koca: "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu."

6 saat önce

Bakan Koca: "Bugün 29 yeni tanı kondu.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu." - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:57 Kaynak: İHA
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