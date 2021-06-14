Bakan Koca: Bugün 750 bin kişi aşı randevusu aldı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bugün 750 bin kişinin aşı randevusu olduğunu duyurdu.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, bugün saat 09.20 itibari ile uygulanan aşı miktarı 33 milyon 826 bin 959'a ulaştı. Bu kapsamda, 1'inci doz uygulanan kişi sayısı 20 milyon 117 bin 162, 2'nci doz uygulanan kişi sayısı ise 13 milyon 709 bin 797 oldu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün 750 bin kişinin aşı randevusu aldığını açıkladı. Bakan Koca, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak" dedi.