Bakan Koca: "Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19" - Son Dakika

Bakan Koca: "Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tedbirlerimize sıkı sıkıya uymak zorundayız. İçimizi acıtan her kontrolsüz davranış bir yakınımızın kaybına yol açacak kadar riskli olabilir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tedbirlerimize sıkı sıkıya uymak zorundayız. İçimizi acıtan her kontrolsüz davranış bir yakınımızın kaybına yol açacak kadar riskli olabilir"

Fahrettin Koca, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 20:34 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: 'Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 19' - Son Dakika
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