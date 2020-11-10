Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 2529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız."
10.11.2020 19:23
Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 2529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti.
Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 2529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız."
Bakan, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Bugün tespit edilen 2529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız.' - Son Dakika
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