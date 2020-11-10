Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 2529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız."

Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Bugün tespit edilen 2529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız.' - Son Dakika

17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedeni rögarda bulundu

Türkiye'nin Oscar adayı '7. Koğuştaki Mucize' filmi oldu

Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?