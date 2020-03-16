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Bakan Koca: "Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız."
6 saat önce
Bakan Koca: "Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız."
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:18 Kaynak: AA
Bakan Koca: "Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız."
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