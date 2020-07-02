Bakan Koca: "Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul,... - Son Dakika

Bakan Koca: "Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul,...
Bakan Koca: "Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa."
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 19:43 Kaynak: AA
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