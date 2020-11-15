Bakan Koca: Burnun altına indirilen maskenin, yarısı kesik maskeden farkı yok - Son Dakika

Bakan Koca: Burnun altına indirilen maskenin, yarısı kesik maskeden farkı yok
15.11.2020 11:14
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp, verirken bulaştığını belirterek, maskenin doğru kullanılması gerektiğini belirtti.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp, verirken bulaştığını belirterek, maskenin doğru kullanılması gerektiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.
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