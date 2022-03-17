Bakan Koca, "büyük bir adım atıldı" sözleri ile duyurdu! Şiddetin önlenmesiyle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu - Son Dakika
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Bakan Koca, "büyük bir adım atıldı" sözleri ile duyurdu! Şiddetin önlenmesiyle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

17.03.2022 00:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi içeren kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık sektörüyle ilgili 14 Mart'ta yaptığı açıklamaları sonrası ikinci büyük günün yaşandığını ifade eden Bakan Koca, "Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak! Bugün büyük bir adım atıldı" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, TBMM'ye sunulan Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dair bilgi verdi.

"BUGÜN BÜYÜK BİR ADIM ATILDI"

Sağlık camiası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Mart'tan sonra ikinci büyük gün olduğunu vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak. Bugün büyük bir adım atıldı. Yüce Meclisimize teşekkür ederiz. Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve Malpraktis davalarındaki haksızlıkların sona erdirilmesi için Türk Ceza Kanununda, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda değişiklik yapılmasını öngören Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve Adalet Komisyonuna sevk edilmiştir. Yüce Meclisimiz devrim niteliğindeki bu değişiklikleri gündemine almıştır. Teşekkür ederiz."

Bakan Koca'dan Meclis'e sunulan kanun teklifiyle ilgili paylaşım: Bugün büyük bir adım atıldı

ERDOĞAN İLK AÇIKLAMAYI 14 MART'TA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarına 5 müjde vermişti. Bu müjdelerden biri de sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarının CMK kapsamında katolağa dahil edilmesi ve bu tür suçlar konusunda izlenecek yolun, hakim ve savcılarca görünür hale getirilmesi olmuştu.

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