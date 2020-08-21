Bakan Koca: Büyük mücadele asıl tedbirle verilir - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, hastanın tedavi edilmesi ile başarılan bir salgın mücadelesi olmadığını belirterek, "Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder. Büyük mücadele asıl tedbirle verilir. Tedbir alın" dedi.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Salgınlarla nasıl mücadele edilir? Hasta tedavi ederek başarılmış bir salgın mücadelesi yoktur. Tanı, hasta izolasyonu, tedaviyi hızlandırmak hekimlik görevi; salgına karşı silahtır. Salgın, son hasta iyileşene kadar devam eder. Büyük mücadele asıl tedbirle verilir. Tedbir alın" ifadelerini kullandı.