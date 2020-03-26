Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: Can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı - Son Dakika
Bakan Koca: Can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı
26 dakika önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1196 kişiye daha koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı" dedi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1196 kişiye daha koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, "16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5035'ti. Bugün 7286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Haber: ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:56 Kaynak: DHA
Son Dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi