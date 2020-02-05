Bakan Koca: Çığ altında kalanları kurtarma çalışması sürüyor - Son Dakika

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Bakan Koca: Çığ altında kalanları kurtarma çalışması sürüyor
6 saat önce
Bahçesaray'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı çığda kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:26 Kaynak: DHA
Bahçesaray'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı çığda kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Van Bahçesaray'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Çığ altında kalmış vatandaşlarımızı kurtarma çalışması sürüyor. UMKE ekiplerimiz yaralıları hızla tedavi altına alıyor. Daha fazla can kaybı olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
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