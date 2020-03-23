Bakan Koca, Çin Ankara Büyükelçisi Deng Li ile görüştü - Son Dakika

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Bakan Koca, Çin Ankara Büyükelçisi Deng Li ile görüştü
6 saat önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li ile görüştü.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li ile görüştü.
Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı iş birliğimizi artırma, dayanışmayı geliştirme konusunu ele aldık. İnsanlık bu sorunu bilgiyi ve deneyimi paylaşarak yenecek" ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:17 Kaynak: DHA
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