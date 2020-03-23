Bakan Koca Çin Büyükelçisi ile görüştü - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li ile bir araya geldik. Dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı iş birliğimizi artırma, dayanışmayı geliştirme konusunu ele aldık. İnsanlık bu sorunu bilgiyi ve deneyimi paylaşarak yenecek" denildi.

(İHA)