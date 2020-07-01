Bakan Koca: "(Çin'de ortaya çıkan yeni domuz gribi türü) Bu virüsün insandan insana geçtiği ile... - Son Dakika
Bakan Koca: "(Çin'de ortaya çıkan yeni domuz gribi türü) Bu virüsün insandan insana geçtiği ile...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Çin'de ortaya çıkan yeni domuz gribi türü) Bu virüsün insandan insana geçtiği ile ilgili şu anda bir bilgi yok, takip ediyoruz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Çin'de ortaya çıkan yeni domuz gribi türü) Bu virüsün insandan insana geçtiği ile ilgili şu anda bir bilgi yok, takip ediyoruz"
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2.07.2020 03:05:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca: "(Çin'de ortaya çıkan yeni domuz gribi türü) Bu virüsün insandan insana geçtiği ile... - Son Dakika