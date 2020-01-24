Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de yayılan bir virüse ilişkin, "Hastalıkla ilgili gelişmeleri ve yayılımını uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırlayarak bugün yayımladık" dedi.



Bakan Koca, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tüm dünyanın gündeminde Çin'den yayılan bir virüsün sebep olduğu hastalığın olduğunu hatırlatan Koca, "Bölgeden son dönemde bildirilen zatürre vakalarına sebep olan virüs, koronavirüs ailesinden ve daha önce insanlarda görülmemiş yeni bir alt tip. Bu nedenle de ciddiyetle ele alınması gereken bir halk sağlığı sorunu olarak gündemimizde. Havalimanları başta olmak üzere tüm hazırlıklarımızı bu süreçte tamamladık" diye konuştu.



Dünya Sağlık Örgütü'nün bu virüsle ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildirdiğini söyleyen Bakan Koca, "Ancak biz virüsün farklı ülkelere yayılması üzerine Çarşamba günü Bakanlığımızda Bilim Kurulunu toplayarak risk değerlendirme toplantısı yaptık ve kurulun tavsiyeleri doğrultusunda önlemlerimizi hayata geçirmeye başladık. Hastalıkla ilgili gelişmeleri ve yayılımını uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırlayarak bugün yayımladık" şeklinde konuştu.



Sağlık Bakanlığı olarak liman ve havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulundurduklarını vurgulayan Koca, "Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerini devreye soktuk. Ayrıca karantina odalarımız, negatif basınçlı sedyelerimiz ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır. Çarşamba gecesinden itibaren Çin'den gelen uçuşlarla ülkemize giriş yapan yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taramasına başladık. Şu ana kadar havalimanındaki taramalarda herhangi bir şüpheli vakaya rastlamadık" ifadelerini kullandı.



Çarşamba gecesi İstanbul Büyükçekmece'de bulantı, baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuran Çin uyruklu bir kişinin Wuhan'dan geldiği öğrenilince tedbiren diğer hastalardan izole edildiğini kaydeden Koca, "Bu konuda maalesef dünden beri ciddi bir bilgi kirliliği oluştu. H1N1 denildi, tek hasta değil çift olduğu söylendi ve benzeri birçok tevatür yayıldı. Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte seyahat öyküsü nedeniyle biz bunu 'şüpheli vaka' olarak kabul ettik. Kadın hasta ileri tetkikler için Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanemize sevk edilerek negatif basınçlı izolasyon odasında gözlem altına alındı. Şunu da belirteyim, hastanın Çin'den birlikte seyahat ettiği diğer yolcuların hiçbirinde herhangi bir bulguya, belirtiye rastlanmadı. Nitekim dün kafiledeki diğer yolcular uçakla ülkelerine döndüler. Bu yolcuyu ise biz her ihtimale karşı 36 saat gözetim altında tuttuk. Bu süre zarfında klinik bulgularında herhangi bir bozulma görülmedi. Neticesi kesinleşmemekle beraber bizim 'şüpheli vaka' olarak değerlendirdiğimiz hastanın ülkesine dönme talebi üzerine bu sabah kendisini Çin'e gönderdik. Dünya Sağlık Örgütüne de numuneler iletilecek" açıklamasında bulundu.



Vatandaşların paniğe kapılmasını gerektiren bir durum olmadığının altını çizen Koca, "Son olarak hastalıkla ilgili şu bilgileri vermek istiyorum. Enfeksiyon belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğü bulunuyor. Daha ciddi vakalarda enfeksiyon zatürreye, ciddi akut solunum sendromuna veya böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü bugün hastalığın insandan insana bulaşma hızının diğer hastalıklara göre oldukça düşük olduğunu açıkladı" dedi.



Koca ayrıca her türlü virüs ve bakterilerden korunmak için kişisel hijyen kurallarına riayet etmek gerektiğini, ellerin sık sık normal bir sabunla yıkanması gerektiğini hatırlattı.



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Koca, Çinli kadın hastanın tetkik ve test sonuçlarına ilişkin soruya, "Erken dönemde çıkan bir test değil. Önümüzdeki günlerde neticelenmiş olur. Numuneleri Dünya Sağlık Örgütüne gönderdikten sonra açıklamış olacağız. Dünya Sağlık Örgütü de bize sonucu bildirir ve açıklamış olur" yanıtını verdi.



Bakan Koca, Çinli turistin temas ettiği kişilerin tedbir amaçlı kontrol edildiğini ve takip edildiğini de belirterek, "Hastanede 15 ile 20 kişi arasında yakın takip ettiğimiz kişi var" dedi.



Kırıkkale'de bir göz hastanesinde uygulanan alternatif ilaçla kör olduğu iddia edilen hastalara ilişkin soru üzerine Koca, hastaların hepsinin görme yetisini kaybetmediğini belirterek, "Görmesi etkileniyor. Görme hemen başlamayabiliyor. Hastadan hastaya enfeksiyon tipine, altta yapan sebep de burada etkili, bunların hepsi değişiklik göstermiştir" ifadelerini kullandı.



Deniz Baykal'ın rahatsızlanmasıyla ilgili ise Bakan Koca, "Deniz Baykal ile ilgili kendisinden izin almadan açıklama yapılmasını doğru bulmuyorum. Ciddi bir sağlık sorunu olmadığını ve basit bir üst solunum yolu olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar tedbiren takibe aldılar" şeklinde konuştu. - ANKARA