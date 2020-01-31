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Bakan Koca: "Çin'den gelen yük gemileri için gerekli önlemleri aldık."
6 saat önce
Bakan Koca: "Çin'den gelen yük gemileri için gerekli önlemleri aldık.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:37 Kaynak: İHA
Bakan Koca: "Çin'den gelen yük gemileri için gerekli önlemleri aldık." - ANKARA
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