Bakan Koca, Çin'den getirilerek gözlem altında tutulanlarla telefonla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca, Çin'den getirilerek gözlem altında tutulanlarla telefonla görüştü - Son Dakika

Bakan Koca, Çin'den getirilerek gözlem altında tutulanlarla telefonla görüştü

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (2019-nCov) salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilerek hastanede gözlem altında tutulanlarla telefonla görüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (2019-nCov) salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilerek hastanede gözlem altında tutulanlarla telefonla görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Koca, Çin'den tahliye edilenlerin gözlem altında olduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi başhekimliğini ziyaret etti.

Gözlem altında bulunanlarla telefonda görüşen Bakan Koca, yolcuları Türkiye'ye getiren uçakta bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İrfan Şencan ve Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Ali Murat Alhas ile de telefonda görüntülü konuştu.

Görüşmelerde, hem seyahat hem de hastanede geçen sürece ilişkin bilgi alan Koca, "Risk almak istemiyoruz. En düşük ihtimali düşünüyoruz, hassasiyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Koca, sürecin tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Prof. Dr. İrfan Şencan da şu an hiçbir sorun olmadığını, seyahatte her şeyin planlandığı gibi ilerlediğini söyledi.

Yolculardan alınan ilk numunelere ilişkin sonucun negatif çıktığını hatırlatan Şencan, şu bilgiyi paylaştı:

"Bir sonraki örnekte de pozitif çıkmadığında rahatlayabileceğiz. Bu önlemler Dünya Sağlık Örgütünün önerileri içinde de yok. Biz yüzde 1 ihtimali, milyonda bir ihtimal düzeyinde değerlendireceğiz."

AA muhabiri Alhas ile de telefonda konuşan Bakan Koca, zorlu bir sürecin başarıyla tamamlandığını, bu süreçte sağlık personelinin, mürettabat dahil herkesin gönüllü bir şekilde sürece katkı sağladığının altını çizdi.

Alhas da "Bu süreçte sizin çok ciddi yardımlarınız oldu. Çok sağolun." ifadelerini kullandı ve görev yapan ekibin büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.

Bakan Koca, Çin'den getirilerek gözlem altında tutulanlarla telefonla görüştü

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'teki hain saldırı sonrası ABD'den bir destek mesajı daha: Türkiye'nin yanındayız
Çarşı ve mahalle bekçileri kimlik sorgulamaya başladı Koronavirüsün ardından bir salgın daha: 37 kişi yaşamını yitirdi Karantina altına alınan Vuhan'da vatandaşlar, TikTok ile iletişim kuruyor

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 02:06:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca, Çin'den getirilerek gözlem altında tutulanlarla telefonla görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]