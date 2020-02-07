Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünlerin ithalatının geçici süreyle... - Son Dakika
Bakan Koca: "Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünlerin ithalatının geçici süreyle...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:21 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
(2)
"Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık."
Son Dakika Son Dakika: Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlığı'nda yangın! Çok sayıda patlama meydana geldi Gaziosmanpaşa'da ambulansa yol vermeyen magandalar, sağlık ekiplerinin üzerine yürüdü KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Türkiye'ye bağlanmak korkunç Meclis üyesinden 'çocuklarım aç' diyerek kendini yakan Adem Yarıcı için tepki çeken yorum