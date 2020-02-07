Bakan Koca: "Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünlerin ithalatının geçici süreyle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünlerin ithalatının geçici süreyle... - Son Dakika

Bakan Koca: "Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünlerin ithalatının geçici süreyle...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

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"Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatının geçici süreyle durdurulması kararı aldık."

Bakan Koca: Çin'den her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünlerin ithalatının geçici süreyle...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:21 Kaynak: AA
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