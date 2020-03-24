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Bakan Koca: "(Çin'den Kovid-19 için getirilen ilaçlar) Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde...
6 saat önce
Bakan Koca: "(Çin'den Kovid-19 için getirilen ilaçlar) Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı.
Bakan Koca: "(Çin'den Kovid-19 için getirilen ilaçlar) Ankara'ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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