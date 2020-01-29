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Bakan Koca: "Çin'den Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşlarımızın şuan herhangi bir hastalık...
22 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması MALATYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:42 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması MALATYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını cevapladı. (2)
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