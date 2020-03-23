Bakan Koca, Çin'in Ankara Büyükelçisi Li ile koronavirüse karşı iş birliğini görüştü - Son Dakika

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Bakan Koca, Çin'in Ankara Büyükelçisi Li ile koronavirüse karşı iş birliğini görüştü
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li ile görüştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li ile görüştü.
Koca, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Li ile görüşmesinde, dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı iş birliğini artırma, dayanışmayı geliştirme konularının ele alındığını, insanlığın bu sorunu, bilgiyi ve deneyimi paylaşarak yeneceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:14 Kaynak: AA
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