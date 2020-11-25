Bakan Koca: "(Çin menşeli Sinovac aşısı) Yapılan sözleşmeyle aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı."
25.11.2020 20:27
Bakan Koca: "(Çin menşeli Sinovac aşısı) Yapılan sözleşmeyle aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı.
Bakan Koca: "(Çin menşeli Sinovac aşısı) Yapılan sözleşmeyle aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı."
Bakan, Ocak, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: '(Çin menşeli Sinovac aşısı) Yapılan sözleşmeyle aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı için imza atıldı.' - Son Dakika
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