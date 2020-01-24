Bakan Koca: "(Çinli kadın yolcunun tetkik sonuçları) Erken dönemde çıkan bir test değil. Önümüzdeki günlerde neticelenmiş olur. Numuneleri Dünya Sağlık Örgütüne gönderdikten sonra açıklamış olacağız. Dünya Sağlık Örgütü de bize sonucu bildirir ve açıklamış olur." - ANKARA