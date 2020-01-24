Bakan Koca: "(Çinli kadın yolcunun tetkik sonuçları) Erken dönemde çıkan bir test değil. Önümüzdeki... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: '(Çinli kadın yolcunun tetkik sonuçları) Erken dönemde çıkan bir test değil. Önümüzdeki... - Son Dakika

Bakan Koca: "(Çinli kadın yolcunun tetkik sonuçları) Erken dönemde çıkan bir test değil. Önümüzdeki...

6 saat önce

Bakan Koca: "(Çinli kadın yolcunun tetkik sonuçları) Erken dönemde çıkan bir test değil. Önümüzdeki günlerde neticelenmiş olur.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "(Çinli kadın yolcunun tetkik sonuçları) Erken dönemde çıkan bir test değil. Önümüzdeki günlerde neticelenmiş olur. Numuneleri Dünya Sağlık Örgütüne gönderdikten sonra açıklamış olacağız. Dünya Sağlık Örgütü de bize sonucu bildirir ve açıklamış olur." - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2'nci kez nikah kıydığı eşini vurdu, öldüğünü duyunca bayıldı
Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi Bakan Kurum'dan Manisa depremine ilişkin açıklama: Ağır hasarlı binalar için ödemeler pazartesi başlayacak Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 20:34:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca: "(Çinli kadın yolcunun tetkik sonuçları) Erken dönemde çıkan bir test değil. Önümüzdeki... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]