Bakan Koca: "Çok sayıda insanımız tedbir almayarak her gün kendini virüse maruz bırakmaktadır,...

Bakan Koca: "Çok sayıda insanımız tedbir almayarak her gün kendini virüse maruz bırakmaktadır, özellikle iki aydır bulaşma hızlanmış durumda.

Bakan Koca: "Çok sayıda insanımız tedbir almayarak her gün kendini virüse maruz bırakmaktadır, özellikle iki aydır bulaşma hızlanmış durumda."

Bakan, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 20:13 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Çok sayıda insanımız tedbir almayarak her gün kendini virüse maruz bırakmaktadır,... - Son Dakika

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