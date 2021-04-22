Bakan Koca: Çok yakında 'Sputnik V' aşısı da devreye girecek - Son Dakika

Bakan Koca: Çok yakında 'Sputnik V' aşısı da devreye girecek

22.04.2021 18:20
Bakan Koca: Çok yakında 'Sputnik V' aşısı da devreye girecek, System.String[]

Bakan Koca: Çok yakında 'Sputnik V' aşısı da devreye girecekSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir.

Bakan Koca: Çok yakında 'Sputnik V' aşısı da devreye girecek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim" dedi.

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Bakan Koca, vaka sayılarındaki artış hızının azaldığını belirterek, bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısının düşeceğini söyledi. Koca, Bilim Kurulu'nun bugünkü haftalık toplantısında, virüsün yeni varyantları, aşı ile ilgili son gelişmeler ile birlikte, mutasyonların ele alındığını ve salgın yönetimi açısından önemli olan toplumla iletişim konusunun da gündem olduğunu ifade etti. Bakan Koca, "Vaka sayılarının artış hızı azaldı. Gerek tedbirlerin gevşemesi gerekse ve daha önemlisi hızlı yayılan mutasyonlar sebebiyle vaka sayıları hızlı bir tırmanışa geçmişti. İçinde bulunduğumuz hafta başından itibaren vaka artış hızı azalmaya başlamış ve gelecek günlerde düşüşe geçeceği öngörülmektedir. Vaka sayılarında hedeflenen düşüşün sağlanamaması halinde tedbirlerin sıkılaştırılması değerlendirilmiştir. Mutasyonlar vaka artış hızında etkili, hasta etmede daha güçsüz değil. Ülkemizde en çok görülen mutasyon İngiltere varyantı olarak bilinen türdür. Bu varyant son günlerde ne kadar hızlı yayıldığını acı şekilde gösterdi. Bunun yanında semptom göstermeyen vakaların toplam vakalar içindeki oranında bir değişiklik yoktur" ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR TÜR DAHA ORTAYA ÇIKTI'Sağlık alt yapısının gücünün büyük hasta yüklerini karşılasa da hiçbir kapasitenin sınırsız olmadığını vurgulayan Bakan Koca, "Kontrol altına alarak sağlık sistemimizin üzerindeki yükü düşürmek zorundayız. Hastalar iyileştikten sonra hayatlarına kaldıkları yerden devam etmektedir. Oysa sağlık çalışanları her gün yeni hastalarla mücadele sürecine yeniden başlamaktadır. Bu yıpratıcı çevrimi kırmak zorundayız. Mevcut mutasyonlar dışında yeni bir tür daha ortaya çıktı. Hindistan varyantı olarak bilinen yeni bir tür mutasyon daha tespit edilmiştir. Ülkemizde henüz bu varyant tespit edilmese de yine hızlı bulaşan bu varyanta karşı da tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda Hindistan'dan ve Hindistan temaslı seyahatlerden ülkemize giriş yapmak isteyen kişiler belirlenen yurtlarda karantinaya alınarak 14 gün gözetim altında tutulduktan sonra ülkeye girişlerine izin verilmektedir" dedi.'ÇOK YAKINDA SPUTNİK V AŞISININ DA DEVREYE GİRECEK'Aşı programının Ramazan ayında planlanan hali ile devam ettiğini kaydeden Bakan Koca, "Ramazan ayının başlaması ile birlikte aşı olmayı erteleyen vatandaşlarımızın sayısı artmıştı. Ancak iftardan sonra da aşı olunabilmesi vatandaşlarımızın aşı randevularını erkenden alarak aşı olmalarını temin etti. Aşı tedariki ile ilgili olarak daha önce paylaştığım bilgilerde 'elimizdeki en iyi tedarik şartlarını en hızlı şekilde milletimizin hizmetine sunma gayretindeyiz' demiştim. İki aşı türü şu an aktif olarak kullanılmakta ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtmek isterim" dedi.YERLİ AŞIDA SON DURUMBakan Koca, yerli aşının yerli güç ve güven demek olduğunu belirterek, "Yerli aşılarımızdan insan denemelerine ilk başlayan inaktif aşı adayımız Faz 2 çalışmasını tamamlamak üzere son gönüllülerin aşılanması yapılmış ve mayıs ayı içinde son adım olan Faz 3 aşamasına geçecektir. Bu dönemde yaygın olarak aşılama yapma imkanı da olabilecektir. Bir diğer önemli aşı adayımız 'Virüs Benzeri Parçacık' aşısı ise Faz 1 deneylerine kamu hastanemizde başlamış ve şu ana kadar sorun görülmeden başarıyla devam etmektedir. İkinci bir inaktif aşı adayımızın daha Faz 1 klinik çalışması 10 gün kadar evvel başlamıştır. Sevindirici şekilde çalışması devam eden aşı adaylarımız için aşıya bağlı olumsuz bir olay gerçekleşmemiştir. Bu günlerde üçüncü bir inaktif aşımızın daha Faz 1 klinik çalışması Ankara Şehir Hastanemizde başlayacaktır. Bir diğer inaktif ve intranazal sprey olarak uygulanan iki yeni aşı adayımız da Faz 1 çalışmalarına başlama safhasındadır. Son olarak adenövirüs temelli bir vektör aşımızın da Faz 1 çalışması için araştırma ürünü üretim çalışmaları devam etmektedir. Türkiye 7 farklı aşı platformu ile kendi gücünü elde etme yolunda önemli adımlar atmaktadır" diye konuştu.'BU ZORLU MÜCADELEYE KATILMAYA DAVET EDİYORUM'Salgın yönetiminde toplumu doğru bilgilendirmenin ve birlikte mücadele etmenin önemine değinen Bakan Koca, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz günlerde dile getirdiğim sorumluluğun 84 milyonda, hepimizde olduğuna dair sözlerimin yanlış anlaşılmış olabileceğini düşünerek açmak isterim. Sorumluluk; suçlama ya da suçlu bulma manasına gelmez. Sorumluluk daha iyi koşullara ulaşmak için birlikte mücadele etmemizi, birlik ve beraberlikten ayrılmamayı, birbirimizi teşvik etmeyi, gayretlendirmeyi ve en önemlisi birbirimizi korumayı kapsayan kuşatıcı bir birliktelik idealidir. Salgınla mücadelede sorumluluk almamış, iyi kötü hiçbir değerlendirme yapmadan kategorik olarak kendisine benzemeyeni eleştirme alışkanlığı olan siyasi söylem sahiplerini salgını sorumsuzca siyasete alet etmek yerine sorumluluk alarak toplumla birlikte bu zorlu mücadeleye katılmaya davet ediyorum."'ÜZERİMDEKİ SORUMLULUĞU SİYASETE MALZEME ETMEDİM'

Üzerindeki sorumluluğu siyasete malzeme etmediğini ve edilmesine de müsaade etmeyeceğini dile getiren Bakan Koca, "Birileri Bilim Kurulumuzu dahi hedef alarak bilime saygısının olmadığını saldırganca haykırsa da bu duruma siyasi bir karşılık vererek parçası olmayacağım. Topluma örnek olması gerekenler memnun olmadığı, kategorik olarak karşısında yer aldığı her şeye pervasızca saldırma hakkını kendinde görmemeli. Bu yaklaşım hakikatle yüzleşince son bulmalıdır. Gündem ve mücadelemiz sadece ve sadece vatandaşlarımızın sağlığını, huzurunu ve refahını korumaktan ibarettir. 'İnsanlar ölüyor bunlar izliyor' demek önce bilim insanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, hasta yakınlarımıza, kurallara uyarak mücadeleye katılan tüm vatandaşlarımıza hakaret etmektir. Başarıyla yürütülen çalışmalar kimseye siyaseten kayıp yaşatmaz. Mevcut yönetimin mücadelede başarılı olmak için gayret etmesi yönetime karşı siyasi hesapları olanları öfkelendirmemeli. Unutulmamalıdır ki öfke gelir göz kızarır, öfke geçer yüz kızarır. Bilimin gücüne ve insanımızın irfanına güvenin" dedi.

Münir Karaloğlu, Fahrettin Koca, Koronavirüs, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Çok yakında 'Sputnik V' aşısı da devreye girecek - Son Dakika


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