Bakan Koca, Covid-19 aşılarında hafif yan etkilerin görüldüğünü bildiren bir görüntü paylaştı - Son Dakika

Bakan Koca, Covid-19 aşılarında hafif yan etkilerin görüldüğünü bildiren bir görüntü paylaştı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılarının yan etkilerinin klinik çalışmalarında ve vatandaşlarda hafif yan etkilerin olduğunu belirten bir görüntü paylaştı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki görüntüde, "Bakanlığımızca uygulanmakta olan Covid-19 aşılarının bugüne kadar yapılan klinik çalışmalarında ve mevcut aşılanan vatandaşlarımızda genellikle hafif yan etkiler görülmüştür" ifadeleri yer aldı.