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Bakan Koca: "(Covid-19 aşısı) Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz.
6 saat önce
Bakan Koca: "(Covid-19 aşısı) Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz.
Bakan Koca: "(Covid-19 aşısı) Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:52 Kaynak: AA
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