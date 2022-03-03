Bakan Koca: Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden 1'i Türkiye - Son Dakika
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Bakan Koca: Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden 1'i Türkiye

03.03.2022 13:29
Bakan Koca: Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden 1'i Türkiye

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden 1'i olduğunu, Hıfzıssıhha'nın Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat bulduğunu açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden 1'i olduğunu, Hıfzıssıhha'nın Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat bulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz. Bu başarıya yaklaşık 22 ayda ulaştık. Fakat sıfırdan değil. Aşı hikayemizin arkasında bir tarih var. O tarihi temsil eden kurum olan Hıfzıssıhha, Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi olarak yeniden hayat buluyor" dedi.


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Koronavirüs, Araştırma, Türkiye, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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