Son dakika haberleri! Bakan Koca: Covid-19 aşısına 11 Aralık'tan sonra başlıyoruz - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Çin ile sözleşmesi imzalanan 50 milyon doz Covid-19 aşısının Aralık, Ocak ve Şubat aylarında Türkiye'ye geleceğini, 11 Aralık'tan sonra da sağlık çalışanları öncelikli olmak üzere yaygın uygulanmasının başlayacağını söyledi.

Bakan Fahrettin Koca, nöbetçi bakan uygulaması kapsamında TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geleceği toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, koronavirüs aşısının ülkeye geliş sürecine değindi. Bakan Koca, Türkiye'de Faz 3 çalışmaları devam eden Çin menşeli aşı için sözleşme imzalandığını hatırlatarak, "İn aktif dediğimiz daha önceden teknik olarak iyi bildiğimiz yan etkisinin de az olduğunu düşündüğümüz aşıdan 50 milyon doz için sözleşme imzalandı. Aralık ayında en az 10 milyon; ama muhtemelen 20 milyon temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon; ama bu sayıları artırmayı düşünüyoruz. Aralık ayında 20 milyon temin etmiş olacağız. En erken dönemde geciktirmeden yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. Özellikle bu dönemde en erken dönümde Aralık-Ocak ayı hedefi ile daha yoğun aşılamayı planlıyoruz. Geciktirmeden erken dönemde yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz" dedi.

'ARALIK, OCAKTA AŞIYI YAPMAK İSTİYORUZ'Bakan Koca, Türk profesör Uğur Şahin 'in başında olduğu Alman firmasının, ABD'li Phizer ortaklığında geliştirdiği aşıyla ilgili de görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğünü kaydetti. Koca, yerli aşının nisan ve sonrasında devreye gireceğini, bu yüzden nisana kadar verebilecekleri ne kadar aşı varsa onları almaya talip olduklarını vurguladı. Bakan Koca, bunun dışında ayrıca dünyada erken dönemde ruhsat alabilecek olan firmalarla yakın iletişim ve görüşme halinde olduklarını, Aralık-Ocak ayını hedefleyerek yoğun bir şekilde vatandaşlara aşıyı yapmak istediklerini kaydetti.'YERLİ AŞI NİSANDA'Bakan Koca, yerli aşıda Faz 1'in 14-15 Aralık gibi bitmiş olacağını ifade ederek, "Eğer bu şekilde devam ederse Faz 2'ye geçmiş olur. Bizim yerli aşımızın da nisan ayında Faz 3 ve yaygın kullanımına geçebileceğini düşünüyoruz. Onlar ile ilgili çalışmaları yakın takip ediyoruz; ama en erken olabilecek aşımızın in aktif olduğunu, teknolojik olarak bilinen; ama in aktif aşıların daha pahalı olduğunu, üretimin daha zor olduğunu, kolay olmadığını, diğer aşıların 'mRNA' ve benzeri maliyetin ucuz daha yoğun üretilebilir aşı olduğunu bilelim. O nedenle biz vatandaşımız için güvenilir ve etkinliği olan aşıyı daha çok tercih ederek, erken dönemde bunu temin edip, yapmak taraftarıyız" dedi.'11 ARALIK'TAN SONRA'

Koca, aşının geliş tarihine ilişkin de "Zannediyorum 11 Aralık'tan sonra erken dönemde yaygın bir şekilde sağlık çalışanlarından başlamak üzere Bilim Kurulumuz stratejiyi hazırlıyor, bu stratejide sağlık çalışanları başta olmak üzere kimlere nasıl yapılacağıyla ilgili bir çalışmayı zannediyorum 1 hafta 10 gün içeresinde tamamlamış olur. O durumda açık bir şekilde nasıl yapacağımızı paylaşmış oluruz. Öncelikle sağlık çalışanları; ama devamında kimlere yapılması gerektiği ile ilgili şu an Aşı Bilim Kurulumuz çalışıyor üzerinde. Bununla ilgili bir netlik oluştuğunda zaten vatandaşımızla paylaşmış olacağız. Sağlık çalışanlarımız, tabii ki riskli kişiler öncelikli olacak, belki hizmet sektöründen belki bir şekilde daha çok vatandaşımızla temas içerisinde kişiler olabilir, bununla ilgili nasıl bir planlama olacağı da Aşı Bilim Kurulu'nun hazırlayacağı stratejiye göre planlanır" ifadelerini kullandı.

Besti KARALAR/ANKARA,