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Bakan Koca: Cuma'dan itibaren 18 yaş üzeri herkes aşı randevusu alabilir - Son Dakika

Bakan Koca: Cuma'dan itibaren 18 yaş üzeri herkes aşı randevusu alabilir

23.06.2021 20:56
Bakan Koca: Cuma'dan itibaren 18 yaş üzeri herkes aşı randevusu alabilir, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Cuma gününden itibaren 18 yaş üzeri herkesin aşı randevusu alabileceğini belirterek, "Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan herkes aşı için randevu alabilir.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Cuma gününden itibaren 18 yaş üzeri herkesin aşı randevusu alabileceğini belirterek, "Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan herkes aşı için randevu alabilir. 18 yaş üzeri 55 milyon vatandaşımızın yüzde 70'inin en az bir doz aşılanmasını sağlamış olmak istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlıkta düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. Bakan Koca, koronavirüsün beraberinde birçok zorluğu getirdiğini belirterek salgın süresince yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Salgın nedeniyle ertelenen sağlık hizmetleri sebebiyle yaşadığımız kayıp ise bundan çok daha büyük. Örneğin, kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 56 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10'dan fazla artış gösterdi. Kovid-19 ölümlerini DSÖ'nün belirlediği kriterlere göre tespit edip 50 bin kaybımız var derken en az bir bu kadar vatandaşımızı daha kaybettik. Bugün küresel ölçekte en az 3.9 milyon insan Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti ancak doğrulanmamış vakalar ve dolaylı nedenlerle 10 milyonun üzerinde ölüm de Kovid-19 ve onun yıkıcı etkisi olduğu değerlendiriliyor. Gelecek 3 yıl boyunca hastalığı geçirmiş kişilerde ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı tespit edilemese de mevcut ölümlerin 3-4 katı kadar daha kayıp beklendiği belirtilmektedir. Hastalığı geçirdikten ve tamamen iyileştikten 45 gün sonrasında yaşanan ölüm olaylarını incelediğimizde özellikle 65 yaş üzeri grupta vefat sayılarının 2 kattan fazla arttığını tespit ettik. Tüm bu vahim tabloya rağmen umudumuzu diri tutacak güzel gelişmeler de var. Örneğin aşılarımızın hastalık sebebiyle gerçekleşen ölümleri çok önemli sayıda sınırladığına şahit oluyoruz. Aşılanarak salgın günlerini aşacağımız görünüyor. Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. Aşı olsun yeter, günde 1.5 milyon aşı yapabiliriz dediğimde inanmayanlar vardı, canları sağ olsun" diye konuştu.

'CUMA'DAN İTİBAREN 18 YAŞ ÜZERİ HERKES AŞI RANDEVUSU ALABİLİR'Bakan Koca, basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, hızla 18 yaş üzeri 55 milyona yakın vatandaşı en az bir doz şeklinde aşılamayı hedeflediklerini kaydederek şöyle konuştu: "Biz özellikle şu dönemde hızla 18 yaş ve üzeri olan vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Bunu ne kadar erken dönemde yapabilirsek toplumsal bağışıklığı o kadar erken sağlamış olabileceğimizi ve ülkemize girme ihtimali olan mutasyonlara da erken dönemde bir çözüm olacağına inanıyoruz. Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Cuma'dan itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes randevu alabilir olacak. Bizim hedefimiz 18 yaş üstü, aşılanabilir olma durumu olan, yani hastalığı geçirenleri düşündüğümüzde 55 milyona yakın vatandaşımız olduğunu, 55 milyona yakın vatandaşımızı da Kurban Bayramı'na kadar en az yüzde 70'inin en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz."'29 MERKEZDE 40 BİN 800 KİŞİ ÜZERİNDE FAZ-3 ÇALIŞMASI YAPILACAK'Bakan Koca, yerli aşı TURKOVAC'a ilişkin "Yerli aşının Faz-3 çalışması 29 merkezde 40 bin 800 kişi üzerinde yapılacak. Macaristan, Azerbaycan, Kırgızistan'da da Faz-3 çalışması yapılmış olacak. İlave birkaç ülkeyi daha katmaya çalışıyoruz, görüşmeler devam ediyor" dedi.'DELTA VARYANTI 16 İLDE 134 VAKA OLARAK GÖRÜLDÜ'Bakan Koca delta ve delta plus varyantlarının Türkiye'de ne kadar görüldüğünün sorulması üzerine "Delta plus ile ilgili ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. İllerde dağılımı giderek artmaya başladı. Ağırlıklı olarak İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü. Çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz. 2 dozla delta varyantına daha güçlü etkinin olduğunu da biliyoruz" diye konuştu.GELEN AŞI MİKTARLARIBakan Koca, şu ana kadar Türkiye'de kaç doz aşı geldiğinin sorusuna "Bize şu ana kadar Sinovac aşısının 100 milyon dozu gelmesi gerekiyordu, ancak şu ana kadar gelen aşı miktarı 34 milyon. BioNTech şu ana kadar 24.5 milyon doz geldi. Pazartesi ve Salı 5 milyon daha gelmiş olacak. Belki 30 milyona tamamlanmış olması Temmuz'un ilk 3-4 günü içerisinde olabilir" diye yanıt verdi.'TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK OLUŞUNCA MASKEDEN KURTULABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Bakan Koca, kısıtlamaların kaldırılmasının vaka sayılarına etkisinin ve maskenin zorunlu olmaktan ne zaman çıkarılacağının sorulması üzerine "Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte düşüşün stabil bir döneme girdiğini biliyoruz. Vakalar 3-4 haftadır 5-6 bin bandında stabil kaldı. Aşının etkisiyle yukarı doğru çıkışın baskılandığı kanaatindeyiz. Önümüzdeki dönem zorunlu olmadıkça kısıtlamaları yapmak istemiyoruz. Toplumsal bağışıklığın oluşacağı en az yüzde 70 aşılandığı dönemde maskelerden de kurtulabileceğimizi düşünüyorum" dedi.


COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Cuma, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: Cuma'dan itibaren 18 yaş üzeri herkes aşı randevusu alabilir - Son Dakika


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